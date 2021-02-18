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18 февраля 2021, 22:10

Хоккеисты минского "Динамо" победили финский "Йокерит" в чемпионате КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили финский "Йокерит" в чемпионате КХЛ. Судьба встречи в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта решилась благодаря успешно исполненной серии буллитов - 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане активно начали встречу, стараясь с первых минут показать финнам серьезность своих намерений. Однако бросок Брэндона Козуна накрыл защитник "джокеров". Команда из столицы Финляндии ближе к середине первого периода постаралась выровнять игру и свое мастерство пришлось демонстрировать Доминику Фурху. Вратарь минчан был на высоте. Менее чем за минуту до конца стартового отрезка матча на острие атаки "зубров" оказался Алексей Протас, который не промахнулся и забросил свою девятую шайбу в сезоне.

После перерыва минчане предпочли играть на контратаках, благо их вратарь действовал без ошибок. Команды не сбавляли скоростей. Были моменты как у одних так и у других ворот. Из опасных моментов в исполнении гостей отметим "побег" Роба Клинкхаммера, после которого он не смог поразить ворота и промах Шейна Принса с близкого расстояния. Увы, сохранить свои ворота на замке чешский голкипер "Динамо" не сумел. На 30-й минуте матча его перехитрил Джон Норман. Буквально через несколько десятков секунд "джокеры" вновь угрожали воротам "зубров", едва не отличившись во второй раз. На 34-й минуте матча у "Йокерита" сменился вратарь.

Вместо Андерса Линдбека на площадку вышел Янис Калниньш. Однако и он не смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Минчане играли в большинстве, когда Роб Клинкхаммер на 40-й минуте матча в ближнем бою смог переиграть латвийского голкипера. Финны обратились к видеоповтору, чтобы рассмотреть не были ли нарушены правила игроком "зубров", но тщетно. Канадец записал на свой счет 14-ю шайбу в сезоне.

В начале третьего периоде игроку "Йокерита" Виктору Леву удался эффектный сольный проход и финская дружина сравняла счет в матче. В дальнейшем команды играли на встречных курсах. Динамовцы не использовали возможность отличиться в большинстве и вопрос о победителе матча был отложен. Отметим, что такой исход встречи был на руку финской дружине, которая обеспечила себе место в плей-офф чемпионата КХЛ.

Что касается дополнительного времени матча, то обе команды не преуспели. "Йоккерит" последние четыре минуты овертайма играл в большинстве после удаления Романа Горбунова, но не смог реализовать преимущество. В серии буллитов победные броски у минчан нанесли Алексей Протас, Брендон Козун и Павел Варфоломеев.

После визита в Хельсинки минчан ожидают поединки в домашних стенах. 20 февраля "зубры" сыграют с "Трактором" из Челябинска, а 23 февраля против хабаровского "Амура". -0-

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