Хоккеисты минского "Динамо" победили ярославский "Локомотив"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили сегодня в гостях ярославский "Локомотив" со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда завершает 2018 год победой над одним из грандов КХЛ. В составе минчан, которые в завершившейся выездной серии до матча в Ярославле потерпели два поражения, произошли перестановки. В строй вернулся нападающий Александр Когалев, который стал одним из героев прошедшей встречи.

"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо-Минск" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Ярославль. "Арена-2000". 8 000 зрителей.

"Локомотив": Коновалов (Салак); Рафиков - Накладал, Кудрявцев - Алексеев - Козун; Елесин - Кронвалл, Аверин - Коротков - Санников; Осипов - Черепанов, Юртайкин - Ильенко - Коршков; Апальков - Иванов - Фатеев; Кутузов, Червоненко.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Лисовец - Хенкель, Буйницкий - Терещенко - А.Костицын; Блум - Готовец, Бут - Хауден - Пулккинен; Осипов - Евенко, Павлович (к) - С.Костицын - Когалев; Китаров - Литвинов - Гаврус; Знахаренко.

Шайбы:0:1 - Терещенко (Лисовец, Хенкель, 15.02). 0:2 - Когалев (Лисовец, Буйницкий, 21.28). 0:3 - А.Костицын (Буйницкий, 40.40).

Броски: 31 - 30.

Штраф: 2 - 6.

Для минчан это вторая победа над "железнодорожниками" в текущем сезоне. В сентябре "зубры" также праздновали успех со счетом 2:1. Динамовцы в прошедшем в Ярославле матче старались активнее действовать в атаке, но такая тактика приводила к опасным моментам и у ворот Юнаса Энрота, который несколько раз спас гостей от гола. Все изменилось на 16-й минуте первого периода. Белорусская команда продолжала держать высокий темп в зоне соперников, в одном из эпизодов Кристиан Хенкель нанес бросок от синей линии, а к отскочившей от борта шайбе первым успел Алексей Терещенко - 1:0.

Увеличить преимущество в счете подопечным Андрея Сидоренко удалось сразу же после перерыва. "Зубры" вновь удачно действовали на пятачке соперников, и в сутолоке у ворот Александр Когалев провел второй гол "Динамо" в матче. Хоккеисты "Локомотива" не смогли перехватить инициативу у минчан. Гости старались рачительно подходить к каждому созданному моменту. В итоге один из лучших снайперов клуба в текущем сезоне Андрей Костицын воспользовался передачей Дмитрия Буйницкого и установил окончательный счет.

Главный тренер минчан Андрей Сидоренко после финальной сирены отметил хорошую организацию игры своей команды и заработанные важные очки в борьбе за место в плей-офф.

Минское "Динамо" после 43 матчей имеет в своем активе 30 очков. Выступление в чемпионате КХЛ белорусская команда продолжит 4 января на "Минск-Арене" поединком с питерским СКА, а 6 января в гости к "зубрам" пожалуют хоккеисты московского ЦСКА.-0-