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24 декабря 2021, 22:03

Хоккеисты минского "Динамо" победили "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 6:4 (1:2, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало матча выдалось сумбурным. Команды не стеснялись атаковать ворота друг друга. У минчан отметились бросками Антон Линдхольм, Сергей Сапего, Лукас Бенгтссон, однако вратарь "Кунлуня" Пэрис О'Брайен был начеку.

Но на экваторе стартового периода минчанам удалась голевая атака. Команда из Пекина оказалась в меньшинстве после удаления Паркера Фу. Этим воспользовались "зубры". Денис Мосалев нашел точным пасом Тайлера Граоваца и он не промахнулся.

"Кунлунь" сравнял счет на 16-й минуте, после того как удалился Владимир Алистров. Тайлер Вон отправил шайбу в ближнюю девятку ворот Алексея Колосова. Но на этом хозяева льда не остановились. Когда до первого перерыва оставалось менее двух минут, Райан Спроул завершил эффектную атаку своей команды. Тут же Паркер Фу мог увеличить счет, но не попал по пустым воротам "Динамо".

После отдыха минчане приложили максимум усилий, чтобы отыграться. Давление на ворота оппонентов не приносило результатов до 25-й минуты. Игроки китайской команды блокировали броски соперников, но после атаки, завершенной Игорем Мартыновым, были бессильны и они. Ассистентом при этом взятии ворот выступил Кирилл Воронин.

Впрочем, равновесие долго не продержалось. Едва ли не в следующей атаке китайской команде вновь удалось выйти вперед благодаря голу Спенсера Фу. Далее команды действовали не жалея соперников и довольно часто удаляясь. Если "краснозвездные" большинство не реализовали, то "Динамо" удалась разящая контратака, когда "зубры" находились в меньшинстве. Отличился Марио Кемпе. Но "Кунлунь" вновь нашел в себе силы, чтобы выйти вперед. Завершил старания партнеров Брэндон Ип.

В третьем периоде "Динамо" вновь сравняло счет. Тайлер Граовац отправил шайбу в ворота соперников после броска Маттиаса Теденбю (46-я минута).

Судьба матча решилась на 55-й минуте. Паркер Фу удалился за подножку, и минчане воспользовались этой потерей в составе соперников. Адам Альмквист нашел пасом Тэйлора Бека, и он отправил шайбу в ворота "Кунлуня". Минчане второй раз за матч повели в счете.

Когда китайская комана пыталась отыграться, забыв об обороне, "зубры" наказали соперников за беспечность. Роман Горбунов поразил пустые ворота, поставив окончательную точку в матче.-0-

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