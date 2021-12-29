Хоккеисты минского "Динамо" победили магнитогорский "Металлург" в чемпионате КХЛ

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" завершили год победой над магнитогорским "Металлургом" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало встречи с лидером регулярного сезона на льду "Минск-Арены" динамовцы провели активно и на 7-й минуте Артем Демков открыл счет при игре в численном большинстве. Во втором периоде гости имели преимущество, но пробить Патрика Рыбара не смогли. В заключительной трети матча результат не изменился.

После 44 проведенных встреч в активе "зубров" стало 50 очков и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Также сегодня в Ярославле местный "Локомотив" уступил московскому "Спартаку" со счетом 2:4. Хоккеисты "Адмирала" во Владивостоке проиграли питерскому СКА - 1:3. В Новосибирске "Сибирь" одолела в овертайме нижнекамский "Нефтехимик" - 3:2, в Нур-Султане местный "Барыс" уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" - 1:2, а в Екатеринбурге "Автомобилист" проиграл казанскому "Ак Барсу" - 1:5.

Новый год минские динамовцы начнут четырехматчевой выездной серией: 3 января игра с череповецкой "Северсталью", 5 января встреча в Подольске с подмосковным "Витязем", 7 января поединок в Омске с "Авангардом", 12 января матч в Риге с местным "Динамо". Следующий поединок на льду "Минск-Арены" подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 17 января против "Северстали".-0-