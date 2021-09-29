Хоккеисты минского "Динамо" победили "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Нефтехимик" из Нижнекамска в домашнем поединке. Игра завершилась в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости начали встречу, активно прессингуя "зубров" и стараясь отодвинуть игру от своих ворот. Такая тактика какое-то время приносила успех. Динамовцам закрепиться в чужой зоне долгое время не удавалось. Однако постепенно подопечные Крэйга Вудкрофта перехватили инициативу и начали создавать опасные моменты у ворот "волков". Хорошие моменты огорчить Франса Туохимаа были у Тайлера Граоваца, Павла Варфоломеева и Тейлора Бека с Маттиасом Теденбю. Но до перерыва счет не изменился.

Во втором периоде команды начали играть на встречных курсах, однако обилием голевых эпизодов болельщиков не радовали. На 24-й минуте прозвенел первый тревожный звонок для "Нефтехимика". Лукас Бенгтссон завершил атаку минчан точным броском, однако шайба была не засчитана из-за того, что Владимир Алистров сыграл высоко поднятой клюшкой.

Ближе к экватору второй трети поединка пришло время для бенефиса Александра Суворова. Сначала он на 28-й минуте матча вошел в зону и точным броском застал врасплох вратаря соперников, не сумевшего зафиксировать шайбу в своей ловушке. А на 31-й минуте умело ассистировал Илье Усову, поразившему ближнюю девятку ворот "волков".

Почувствовав близость победы, белорусская команда продолжила действовать с позиции силы. Правда, без работы Алексей Колосов не остался, отразив броски Максима Березина и Рональда Кнота. Кроме того, Андрей Чивилев попал в штангу ворот "Динамо". Тем не менее "зубры" сохранили отрыв в две шайбы.

В третьем периоде обмен любезностями продолжился. Сначала не смогли распорядиться шайбой у чужих ворот минчане. Затем Чивилев попал в каркас ворот, а Максим Березин не смог попасть по шайбе, находясь перед пустыми воротами "Динамо". Несколько раз удачно вступал в игру Алексей Колосов. Ближе к концовке поединка "зубры" начали действовать с оглядкой на свои ворота, надеясь на быстрые контратаки. Одна из них привела к голу столичной дружины на 56-й минуте. Павел Порядин из "Нефтехимика" удалился за подножку, и это мастерски использовали минчане. Гол на счету Тайлера Граоваца, подкараулившего отскок шайбы на пятаке перед опустевшими воротами гостей.

Чуть более чем за две минуты до финальной сирены гостям все же удалось отметить взятие ворот Алексея Колосова. Это Данила Попов завершил отлично разыгранную комбинацию "волков". На последней минуте встречи тренерский штаб "Нефтехимика" пошел на замену вратаря шестым полевым игроком. Однако минчане смогли довести матч до победы.-0-