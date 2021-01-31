31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили подмосковный "Витязь" в матче чемпионата КХЛ. Команда Крэйга Вудкрофта оказалась сильнее соперников со счетом 5:4 (2:1, 1:2, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если "зубры" изначально сделали ставку на игру в давление и искали счастья в позиционных атаках, то гости были настроены на действия вторым номером. Правда, постепенно подопечные Михаила Кравеца выровняли ситуацию, отодвинув игру от своих ворот. У хоккеистов обеих дружин было большое количество опасных моментов, но счет открыли минчане. На 15-й минуте динамовцы удачно применили прессинг и Шейн Принс остроумно отпасовал из-за ворот на Роба Клинкхаммера, который вогнал шайбу в сетку ворот Ильи Ежова.

Впрочем, минчане также не смогли оставить в неприкосновенности владения Доминика Фурха. "Динамо" играло в большинстве, когда после ошибки Бреннана Менелла Александр Дергачев перехватил шайбу и сравнял счет на 20-й минуте матча. Прошло совсем немного времени и Франсис Паре вновь вывел минчан вперед, воспользовавшись передачей от Романа Горбунова.

Второй период начался для минчан не самым лучшим образом. "Зубры" играли в меньшинстве, когда Даниил Пыленков на 22-й минуте игры мощным броском отправил шайбу в ворота Доминика Фурха. Голкипер минчан перед воротами которого гости устроили весьма оживленный трафик не увидел момент броска и помочь своей дружине не смог.

Долго равновесие не продержалось. На 24-й минуте защитники соперников потеряли Илью Усова, которого вывели на рандеву с Ильей Ежовым остроумным пасом. Нападающий Динамо не промахнулся. Впрочем, ответ "Витязя" себя ждать не заставил. Очередная ошибка минчан привела к тому, что Данила Моисеев использовал пас Святослава Гребенщикова и вновь сравнял счет. Команды продолжили играть в активный хоккей, однако до второго перерыва счет не изменился.

В третьем периоде хоккеисты продолжили создавать опасные моменты. На 46-й минуте матча Франсис Паре нашел своей передачей Романа Горбунова, который с правого круга вбрасывания не промахнулся, забросив четвертую шайбу своей команды в матче. Подольская команда прибавила в агрессии, смелее пошла вперед и Каспарс Даугавиньш едва не сравнял счет, отправив шайбу в штангу. Был близок к взятию ворот и Джастин Дэнфорт.

В оставшееся до конца матча время "зубры" взяли шайбу под свой контроль и не форсировали события. За минуту с небольшим до конца встречи, когда минчане играли в большинстве Шейн Принс оставив не у дел защитников "Витязя" забросил шайбу практически, снял все вопросы относительно ее победителя. Правда за 38 секунд до конца встречи Линус Хультстрем вернул интригу в течение поединка, но большего подмосковные хоккеисты добиться не смогли. Третья победа в сезоне над "Витязем" стала реальностью. -0-

Фото Сергея Шелега