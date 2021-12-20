Хоккеисты минского "Динамо" победили рижан в чемпионате КХЛ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали вторую викторию подряд в играх чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке четырехматчевой выездной серии "зубры" уверенно победили в Риге местных динамовцев с результатом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Перед этой встречей минчане лишились нескольких игроков, у которых не было результатов ПЦР-тестов, да к тому же в отсутствие главного тренера Крэйга Вудкрофта игрой команды руководил Павел Перепехин. Тем не менее, играя в усеченном составе, гости не собирались сдаваться и проявили настоящий бойцовский характер. В первом периоде минчане владели инициативой, заставив хозяев в основном обороняться. На 8-й минуте игры рижане дважды подряд нарушили правила и вскоре Владислав Еременко реализовал численное преимущество 5х3. Незадолго до первого перерыва счет стал 2:0 в пользу белорусского клуба - сольный проход эффектным броском завершил Кирилл Воронин. Во второй двадцатиминутке хозяева активизировались, но на последнем рубеже обороны отлично действовал Алексей Колосов. А за 5 минут до второго перерыва Роман Горбунов убежал из своей зоны защиты и в третий раз поразил ворота рижской команды. В самой концовке периода хозяева остались в меньшинстве, которое в самом начале заключительной трети матча использовал Денис Мосалев. За две минуты до финальной сирены уже "зубры" остались вчетвером и Рудольф Червены отыграл одну шайбу.

После 40 проведенных встреч в активе минского "Динамо" стало 45 очков и они находятся на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок минчане проведут 22 декабря в Хельсинки против "Йокерита", который недавно победили на льду "Минск-Арены" со счетом 5:3. Затем 24 декабря в подмосковных Мытищах "Динамо" сыграет с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" из Пекина, а 27 декабря в Москве встретится с местным ЦСКА.-0-