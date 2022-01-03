Хоккеисты минского "Динамо" победили "Северсталь" в чемпионате КХЛ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" начали год с победы над "Северсталью" в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на старте четырехматчевой выездной серии минчане выиграли в Череповце со счетом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). В начале игры у динамовцев были удалены Денис Мосалев и Артем Демков и на 8-й минуте встречи форвард хозяев Робин Пресс реализовал численный перевес. Гости не остались в долгу и вскоре Мальте Стремвалль сравнял результат, а потом капитан "зубров" Дмитрий Коробов эффектным броском завершил свой сольный проход. В самом начале второго периода уже хозяева остались в меньшинстве и Тэйлор Бек сделал счет 3:1 в пользу "Динамо", а потом при игре в равных составах Тайлер Граовац забросил четвертую шайбу в ворота "сталеваров". В середине заключительной двадцатиминутки хозяева в очередной раз получили численное преимущество, заменили вратаря шестым полевым игроком и Кирилл Пилипенко забросил вторую шайбу в ворота Патрика Рыбара. Однако через полторы минуты перевес гостей вновь достиг трех шайб, когда отличился Артем Демков. За три минуты до финальной сирены капитан "Северстали" Егор Морозов отыграл один гол, но большего череповчанам добиться не удалось.

После 45 проведенных встреч в активе "зубров" стало 52 очка, и они по-прежнему находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Хоккеисты "Северстали" имеют 57 баллов и занимают пятое место.

К этому времени известны результаты еще шести встреч: "Адмирал" (Владивосток) - "Амур" (Хабаровск) - 3:5, "Сибирь" (Новосибирск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:6, "Барыс" (Нур-Султан) - "Динамо" (Рига) - 7:1, "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:4 (в овертмайме), "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Москва) - 1:2, "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:1. Позже в Москве завершится поединок ЦСКА с омским "Авангардом". Матч "Йокерит" (Хельсинки) - "Автомобилист" (Екатеринбург) перенесен из-за коронавирусных проблем у игроков российской команды.

Свой следующий поединок минские динамовцы проведут 5 января в Подольске с подмосковным "Витязем". На 7 января намечена встреча с "Авангардом", 12 января должен состояться матч в Риге с местным "Динамо". На льду "Минск-Арены" подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 17 января против "Северстали".-0-