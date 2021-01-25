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25 января 2021, 21:46

Хоккеисты минского "Динамо" победили "Северсталь" в матче чемпионата КХЛ

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Северсталь" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Северсталь" традиционно неудобный соперник для "зубров", поэтому неудивительно, что с самого начала встречи хозяевам "Минск-Арены" было нелегко. Гости куда чаще старались обострять игру, тревожа при случае Доминика Фурха бросками с различных дистанций. Впрочем, голкипер минчан был на высоте, отразив все попытки "сталеваров" выйти вперед. Ближе к середине стартового отрезка матча игра выровнялась, хозяева стали чаще гостить на чужой половине площадки, беспокоя вратаря "Северстали". Однако он, как и его визави из Минска, ошибок не допускал.

Во втором периоде динамовцы сразу дали понять о серьезности своих намерений, проведя несколько опасных атак. На седьмой минуте Артем Демков откликнулся на передачу Бреннана Менелла и с левого круга вбрасывания вколотил шайбу в ворота Владислава Подъяпольского. Получив гол в свои ворота, гости постарались отодвинуть игру в среднюю зону, и это им удалось. Впрочем, минчане отлично действовали в разрушении атакующих порывов череповчан, и те до перерыва так и не смогли поразить ворота соперников, но несколько опасных атак с бросками им удалось провести.

Третий период череповчане начали в большинстве и смогли реализовать это преимущество, проведя эффектную атаку. Бросок Якоба Берглунда с 6-7 метров от ворот пришелся под ловушку Доминика Фурха, который не выручил "зубров". Однако минчане не сдались, провели несколько опасных выпадов и на 51-й минуте вновь вышли вперед. Отличился Шейн Принс, который мощным броском отправил шайбу в дальний от Владислава Подъяпольского угол ворот.

В оставшееся время до финальной сирены команды играли в открытый хоккей, ища счастья у чужих ворот. Тайм-аут от главкома "Северстали" Андрея Разина и снятие с игры вратаря "сталеваров" ситуацию не изменили. Динамовцы смогли прервать серию неудач в домашних матчах с череповчанами, одержав важную с точки зрения турнирной ситуации победу.-0-

Фото Дениса Костюченко

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