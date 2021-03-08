8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА /. Хоккеисты минского "Динамо" победили СКА в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Команда Крэйга Вудкрофта взяла верх со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала матча минчане попытались играть с позиции силы, ведь турнирная ситуация заставляла динамовцев идти вперед. Армейцы из города на берегах Невы, напротив строили игру от обороны, стараясь перевести шайбу от своих ворот в безопасную зону.

Постепенно питерцы отодвинули игру от своих ворот и все чаще беспокоили Доминика Фурха острыми атаками. До 18-й минуты чешский вратарь зубров ошибок не допускал. После атаки "три в два" Андрей Кузьменко забросил шайбу в пустой угол ворот "Динамо" и минчане ушли на перерыв в качестве проигрывающих.

В начале второго периода Василий Подколзин нарушил правила, оставив СКА в меньшинстве.

Динамовцы по-хозяйски расположились в зоне и Артем Демков фирменным мощным броском сравнял счет. Стремясь увеличить преимущество минчане пошли вперед и пропустили контратаку армейцев. Кирилл Марченко бросал у убойной позиции, но Доминик Фурх мастерски спас свою команду.

В середине второго периода динамовцы устроили затяжной штурм ворот СКА, но пробить Александра Самонова игроки белорусской команды не смогли. Страсти на льду закипели и обе дружины вынуждены были играть четыре минуты в неполных составах. Счет до второго перерыва не изменился.

В третьей двадцатиминутке команды обменивались опасными атаками. В одной из них отличная возможность, чтобы отличиться была у Александра Павловича. Однако он не смог переиграть вратаря СКА. На 46-й минуте матча двое минчан выкатились на ворота Александра Самонова. Голкипер вновь отвел угрозу, но новая атака привела к тому, что Мосалев в толчее у ворот забросил вторую шайбу в ворота армейцев. Валерий Брагин попытался апеллировать к судьям, однако видеоповтор подтвердил взятие ворот СКА.

Далее армейцы попытались сравнять счет, а минчане перешли на контратакующую игру. Незадолго до финальной сирены СКА заменили вратаря на полевого игрока, но эта мера не помогла им избежать поражения. Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу команды Валерия Брагина. Следующий матч команд состоится в Санкт-Петербурге.-0-

Фото Дениса Костюченко