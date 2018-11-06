Хоккеисты минского "Динамо" победили "Сочи" в гостевом матче КХЛ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Сочи" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды провели третью встречу в сезоне. В двух предыдущих играх минчане потерпели обидные поражения. 14 сентября минчане уступили в родных стенах (1:3), хотя до 55-й минуты на табло было равенство. 6 октября в Сочи "Динамо" потерпело еще более обидное поражение. За восемь минут до конца третьего периода подопечные Горди Дуайера выигрывали 3:1, но в итоге растеряли перевес и пропустили решающую шайбу в овертайме. Минчанам в третьем матче сезона с "Сочи" удалось взять реванш.

"Сочи" - "Динамо-Минск" - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Сочи. Дворец спорта "Большой". 5 985 зрителей.

"Сочи": Шикин (Барулин); Воробьев - Щитов, О`Делл - Росен - Рахимуллин; Йокипкка - Ю.Александров, Полунин - Калетник - Шмелев; Рыков - Д.Александров, Хлопотов - Точинский - Акмальдинов; Мусин - Будкин, Алтыбармакян - Томилин - Беляев.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Хенкель, Хауден - Казионов - Пулккинен; Лисовец - Знахаренко, А.Костицын - С.Костицын - Когалев; Хохлов - Осипов, Китаров - Ковыршин - Степанов; Евенко - Литвинов, Дроздов - Волков - Артемов.

Шайбы: 1:0 - Шмелев (Александров, 7.04, в меньшинстве). 1:1 - Ковыршин (Лисовец, 12.26, в большинстве). 1:2 - Пулккинен (С.Костицын, 21.05, в большинстве).

Броски: 41 -20.

Штраф: 16 - 16.

С начала игры сочинцы довольно часто нарушали правила, но именно этот факт позволил им выйти вперед в счете. На восьмой минуте "леопарды" действовали в меньшинстве, но смогли организовать контратаку. Сергей Шмелев точно бросил под перекладину ворот Юнаса Энрота. Динамовцы отыгрались еще до перерыва. На пятачке хозяев площадки Евгений Ковыршин вовремя подкараулил шайбу, переправив ее с неудобной руки над ловушкой Дмитрия Шикина - 1:1.

На старте второго периода необычный гол в ворота сочинцев провел Теему Пулккинен. После передачи Сергея Костицына финский легионер "Динамо" в падении переправил шайбу в ворота. Подопечные Горди Дуайера после этого эпизода чаще оборонялись. Сочинцы взвинтили темп и получили несколько возможностей сравнять счет. Однако Юнаса Энрота переиграть соперникам не удалось.

В чемпионате КХЛ наступает пауза в связи с выступлением национальных сборных. После перерыва минское "Динамо" проведет три домашних матча в "Чижовка-Арене", куда команда переехала в связи с проведением детского песенного конкурса "Евровидение". "Зубры" 12 ноября примут челябинский "Трактор", 14 ноября - магнитогорский "Металлург", а завершит домашнюю серию 16 ноября с лидером Восточной конференции "Автомобилистом".-0-