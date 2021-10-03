Хоккеисты минского "Динамо" победили "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

3 октября/ Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Сочи" в гостевом матче чемпионата КХЛ. Команда Крэйга Вудкрофта была сильнее со счетом 7:3(1:1, 3:1, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поначалу хозяева льда не тушевались и отвечали атаками на острые выпады минского клуба. Однако постепенно динамовцы смогли перехватить инициативу и начали планомерную осаду ворот "Сочи".

Ближе к экватору стартового отрезка матча это преимущество переросло в заброшенную шайбу. "Зубрам" удалась эффектная комбинация. Адам Альмквист на 10-й минуте отдал пас на Романа Горбунова, который не промахнулся.

После гола сочинцы несколько сникли, испытывая проблемы при выходе из своей зоны. Отличный момент для того чтобы увеличить счет был у Тэйлора Бека, однако игрок минской дружины не смог реализовать момент оказавшись в одиночку у дальней штанги ворот Магнуса Хелльберга. К сожалению для болельщиков "Динамо", их соперники подошли к реализации опасных моментов не столь расточительно. Когда до перерыва оставалось 19 секунд, Янис Якс точным бросоком "с кистей" заставил капитулировать Алексея Колосова. Отметим, что минчане играли в меньшинстве. За задержку соперника в штрафной бокс отправился Роман Горбунов.

Второй период минские хоккеисты начали очень активно, и на 22-й минуте Владимир Алистров продемонстрировав недюжинное индивидуальное мастерство вывел "зубров" вперед.

Однако вели в счете гости недолго. Сочинцы оказавшись в большинстве после удаления Романа Горбунова вновь заставили минчан испытать чувство досады после пропущенной шайбы.

Старания партне завершил точным броском игрок "Сочи"Иван Мищенко, которому ассистировали Янис Якс и Кирилл Петьков.

Тут же "леопарды" могли выходить вперед, но на высоте был Алексей Колосов, вставший на пути шайбы после броска Дениса Вихарева.

Постепенно минчане обосновались в чужой зоне и один из розыгрышей завершился голом в ворота южан. На 29-й минуте встречи третью шайбу в их ворота отправил защитник "Динамо" Лукас Бенгтссон, которому удался дальний бросок.

Ближе к концу второго периода игрв приобрела рваный темп со множеством остановок. Благо на действиях минчан это не отразилось. На 37-й минуте позиционная атака завершиась голом в ворота "Сочи". Отличился Марио Кемпе.

В третью двадцатиминутку активней начали хозяева. Сочинцы бросали ао воротам Алексея Колосова с любых позиций, но вратарь минчан был начеку. А вот страж ворот "леопардов" свою дружину не выручил. Павел Варфоломеев проявил расторопность на чужом пятаке перед воротами и забросил пятую шайбу в ворота хозяев льда.

Однако "леопарды" не сдались и смогли сократить отставание. Гол на счету Никиты Точицкого. Минчане продолжили давление на оборону соперников и на 50-й минуте игры "зубры" вновь заставили взгрустнуть болельщиков из Сочи,использовав большинство. Голевой дубль оформил Марио Кемпе. Но на этом динамовцы не остановились и за мгновение до сирены окончательный счет матча установил Павел Варфоломеев.

Несмотря на старания "леопардов", "зубрам" удалось сохранить победный для себя счет. Следующий матч они проведут 5 октября в Казани, против местного "Ак Барса"-0-