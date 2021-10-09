Хоккеисты минского "Динамо" победили "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ

9 октября, Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Торпедо" из Нижнего Новгорода в заключительном матче выездной серии чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1) в пользу команды Крэйга Вудкрофта, продлившей свою беспроигрышную серию до шести поединков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане могли отличиться уже на второй минуте встречи, но Тайлера Граовац не смог переиграть Петра Кочеткова. Торпедовцы ответили серией атак. Однако Алексей Колосов с бросками Кенни Агостино, Даниэля Заара и Дамира Жафярова справился.

Динамовцы ответили атакой Владимира Алистрова, но нижегородцев спас голкипер. В концовке периода "зубры" остались в меньшинстве за нарушение численного состава. "Автозаводцы" такой возможностью открыть счет в матче воспользовались сполна. Кенни Агостино по хозяйски рассположился перед воротами "зубров" и получив шайбу от Даниэля Заара отправил ее в сетку.

После перерыва минчане преобразились. На 23-й минуте матча Дмитрий Буйницкий сравнял счет после ассиста от Сергея Сапего. Затем мог забрасывать Денис Мосалев, но вратарь "Торпедо" на сей раз выручил свою команду.

Правда, уже практически в следующей атаке Петру Кочеткову пришлось таки вновь доставать шайбу из своих ворот. Броском с дальней дистанции забросил Дмитрий Дерябин.

"Динамо" переломило ход матча и начало действовать с позиции силы. Нижегородцы перешли на действия вторым номером и это принесло плоды Даниэль Заар сравнял счет на 31-й минуте.

Однако это взятие ворот подействовало на гостей мобилизующе. Они усилили давление. Дважды по воротам "Торпедо" бросал Горбунов, столько же моментов было и у Тайлера Граоваца.

Тем не менее, минчане смогли до конца периода еще дважды огорчить оппонентов. Сначала отличился мастерски сыгравший на перехвате Денис Мосалев. Затем свое веское слово сказал и Кирилл Воронин. Ему удался отличный бросок, заставший вратаря "Торпедо" врасплох. Случились эти приятные для болельщиков белорусской команды эпизоды на 38-й и 39-й минутах матча.

Третий период активно начали торпедовцы, которые сначала сами нарушили правила, а затем дважды заставили ошибиться минчан, оставшихся в меньшинстве после удалений Ильи Усова и Маттиаса Теденбю. "Зубры" выстояли.

Торпедовцы, которым необходимо было отыгрывать две шайбы никак не могли закркпиться в зоне "Динамо". Незадолго до финальной сирены сняли с игры вратаря. Ситуация для "зубров" стала несколько тревожной после удалений Александра Когалева и Антона Линдхольма. "Автозаводцы" смогли отыграть одну шайбу благодаря Теодору Лиллестрему. Но на большее хозяев льда не хватило. Победа за "Динамо"!