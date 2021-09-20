20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Трактор" в матче чемпионата КХЛ. Второй поединок выездной серии завершился в пользу команды Крэйга Вудкрофта со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды с ходу начали действовать на встречных курсах, шайба не задерживалась в средней зоне. Если опасный бросок в исполнении Якуба Крейчека Роман Вилл парировал, то Мальте Стремвалль после серии коротких передач был точен, открыв счет на пятой минуте матча.

После этого игроки "Трактора" не оставляли попыток заставить капитулировать Колосова, но тот был на высоте. Минчане сделали ставку на контратакующую игру и не прогадали. На 12-й минуте отличился Кирилл Воронин, грамотно разобравшийся с голкипером "медведей" после ошибки Ника Бэйлена.

В концовке первого периода челябинцы усилили натиск, несколько раз очень опасно угрожая воротам "зубров", но их атакам не хватало точности на завершающей стадии. Кроме того, в порядке был Алексей Колосов.

Второй период начался с неплохих атак челябинцев и удаления Алексея Колосова за затяжку времени. Постепенно минчане смогли отодвинуть игру от своих ворот и чаще начали тревожить Романа Вилла. Незадолго до перерыва пришло время проявить себя Тайлеру Граовацу, который на 39-й минуте поразил ворота "Трактора", забросив свою первую шайбу в КХЛ.

После второго перерыва прошло совсем немного времени, как Павел Варфоломеев завершил старания Владимира Алистрова с Романом Горбуновым и в упор "расстрелял" ворота Романа Вилла, забросив четвертую шайбу.

Затем минчане продолжили активничать в чужой зоне, но постепенно "тракторозаводцы" смогли перехватить инициативу, продолжая нерезультативные атаки на ворота Алексея Колосова. Динамовцы же своей возможностью еще больше увеличить счет воспользовались сполна. Тэйлор Бек вколотил шайбу в ворота Романа Вилла после паса Мальте Стремвалля.

Челябинцы продолжили искать счастья у владений Алексея Колосова, но вратарь белорусского клуба был надежен, оформив шатаут.-0-