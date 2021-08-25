Хоккеисты минского "Динамо" победили в последнем спарринге перед стартом сезона КХЛ

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали волевую викторию в последнем предсезонном контрольном матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.Сегодня в Даугавпилсе "зубры" победили в овертайме хоккеистов рижского "Динамо" со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). За 20 секунд до окончания первого периода Эмиль Пуарье вывел рижан вперед, во втором периоде Мартиньш Карсумс увеличил преимущество хозяев, в третьем периоде Тайлер Граовак и Тэйлор Бек сравняли результат, а на 5-й минуте овертайма Роман Горбунов принес победу минчанам.До этого в ходе подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги подопечные Крэйга Вудкрофта выиграли в Минске у гостей из новосибирской "Сибири" - 4:3 (в овертайме) и череповецкой "Северстали" - 3:2, а также проиграли владивостокскому "Адмиралу" - 3:4 (по буллитам). Кроме того, динамовцы стали обладателями Кубка Салея, обыграв в полуфинале солигорский "Шахтер" (7:1) и в решающем поединке - столичную "Юность" (4:2).Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале осени. Минское "Динамо" три первых поединка проведет на выезде: 3 сентября в гостях у московских динамовцев, 5 сентября - в Череповце с "Северсталью", 7 сентября - в Ярославле с "Локомотивом". Свой первый матч на льду "Минск-Арены" команда Крэйга Вудкрофта сыграет 10 сентября против "Автомобилиста" из Екатеринбурга.-0-