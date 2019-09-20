Защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни занимает 3-е место в списке снайперов-защитников КХЛ, Дрю Шор - 3-й среди ассистентов

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" после 7 туров чемпионата КХЛ находятся на лидирующих позициях в рейтингах турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт белорусского клуба.

Марк-Андре Граньяни, забросивший решающую шайбу "Амуру", занимает 3-е место в списке снайперов-защитников лиги. В 7 матчах Граньяни был точен трижды и отдал результативную передачу. На аналогичной позиции в списке ассистентов лиги Дрю Шор, в 7 матчах совершивший 6 голевых передач.

По показателю полезности "плюс-минус" в топ-5 попали сразу два "зубра". Франсис Паре и Олег Евенко делят 2-3-е места с показателем +6. Кроме того, Евенко входит в топ-5 "штрафников": на его счету 27 минут штрафного времени.

Тему Пулккинен замыкает тройку игроков по количеству среднего игрового времени на льду среди нападающих - 21 минута 14 секунд. Марк-Андре Граньяни в аналогичном рейтинге среди защитников на второй позиции: его "айс-тайм" составляет 24 минуты 53 секунды. Защитник Стефан Эллиотт занимает третье место в КХЛ как один из самых блокирующих броски игроков своего амплуа. Канадец за 7 матчей, проведенных в форме "зубров", вставал на пути шайбы 16 раз.-0-