Хоккеисты минского "Динамо" посетили тренировку команды СДЮШОР им.Руслана Салея

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии новогодних праздников хоккеисты минского "Динамо" посетили тренировку команды СДЮШОР имени Руслана Салея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Несмотря на занятость в преддверии матча чемпионата КХЛ с нижнекамским "Нефтехимиком", уделили время подопечным наставника Сергея Троня, посетив тренировку подрастающего поколения ледовых рыцарей, вратарь "зубров" Алексей Колосов, защитники Дмитрий Дерябин, Степан Фальковский и Владислав Еременко, а также нападающий Максим Сушко.

Вместе с воспитанниками СДЮШОР хоккеисты белорусской дружины в КХЛ выполнили комплекс различных упражнений. Занятия принесли немало положительных эмоций как юным спортсменам, так и взрослым хоккеистам.

Завершил тренировку двухсторонний матч, который предложил провести к удовольствию юных воспитанников СДЮШОР им. Руслана Салея Степан Фальковский.

"Мы понимаем, насколько важны такие встречи для маленьких хоккеистов. Ребятам было интересно с нами пообщаться, а нам было совсем нетрудно с ними потренироваться и повеселиться. Мы сами когда-то были детьми и тоже радовались, когда была возможность посмотреть на профессиональных хоккеистов. Это круто!" - подвел итоги занятия нападающий "Динамо" Максим Сушко.

Учреждение "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой имени Руслана Салея" было образовано в сентябре 2020 года путем слияния двух столичных хоккейных школ - спортивного клуба "Минск" и СДЮШОР Мингорисполкома.

В школе обучаются более 650 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Команды СДЮШОР, названной в честь одного из лучших игроков в истории отечественного хоккея, принимают участие в открытом первенстве Республики Беларусь, республиканских соревнованиях и различных международных турнирах.

Тренировочный процесс команд организован на базе трех самых крупных ледовых площадок белорусской столицы - "Минск-Арене", "Чижовка-Арене" и "Олимпик Парке".-0-

Фото пресс-службы Президентского спортивного клуба