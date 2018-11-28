Хоккеисты минского "Динамо" потерпели четвертое поражение подряд в КХЛ

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ, уступив на своей площадке финскому "Йокериту" со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер динамовцев Андрей Сидоренко в поиске оптимального состава перекроил все звенья нападения, наставник отважился на смелое решение, выставив на драфт отказов не самых худших игроков Дениса Казионова и Андрея Степанова. Однако все эти изменения не помогли "зубрам" избежать третьего поражения в сезоне от финского клуба и четвертого подряд в ходе чемпионата.

"Динамо-Минск" - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Минск. "Минск-Арена". 8127 зрителей

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов, 9.22); Уиркош - Хенкель, Буйницкий - Хауден - А.Костицын; Блум - Лисовец, Дроздов - Ковыршин - С.Костицын; Осипов - Готовец, Павлович (к) - Терещенко - Гаврус; Китаров - Волков - Когалев; Знахаренко, Литвинов.

"Йокерит": Калниньш; Кивисте - Леписто (к), Йоэнсуу - Норман - О'Нилл; Лев - Грант, Весалайнен - Маннинен - Йормакка; Енсен - Лауридсен, Вярн - Платт - Мозес; Мяки - Ниеми - Пильстрем; Столлери.

Шайбы: 0:1 - Платт (Мозес, Столлери, 5.24). 1:1 - Буйницкий (Готовец, Хауден, 6.26). 1:2 - Мозес (Лауридсен, Ниеми, 13.57). 1:3 - Весалайнен (Леписте, 30.11, в большинстве). 1:4 - Йоэнсуу (Маннинен, О'Нилл, 31.07).

Броски: 29 -28.

Штраф: 22 - 29.

В сентябре финны уже гостили на льду "Минск-Арены" и добились победы - 4:1, а в октябре в Хельсинки были также убедительны - 5:3. В прошедшем матче "Йокерит" постарался активно действовать в зоне минчан. Защитники хозяев не всегда успевали за быстрыми перемещениями, и на шестой минуте бывший динамовец Джефф Платт хлестким броском отправил шайбу под перекладину ворот. Однако пропущенный гол не расстроил "зубров": через минуту не менее классный бросок из-под защитника исполнил Дмитрий Буйницкий - 1:1.

Финские хоккеисты окончательно перехватили инициативу во втором периоде, когда прибавили в скорости и разыграли несколько заготовленных комбинаций, реализовав численное большинство после удаления у хозяев площадки.

"Хромает игровая дисциплина, удаляемся в зоне финнов, такого быть не должно, - отметил главный тренер "Динамо" Андрей Сидоренко. - Вдобавок наша команда физически пока не готова противостоять такой скоростной команде, как "Йокерит". Нет у "Динамо" четкого взаимодействия в атаке и защите. Необходимо еще много работать".

Минское "Динамо" очередной матч в чемпионате КХЛ проведет 2 декабря в Подольске с "Витязем".-0-

Фото Андрея Покумейко