Хоккеисты минского "Динамо" потерпели третье поражение в Кубке Латвийской железной дороги, уступив рижским одноклубникам

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" потерпели третье поражение на предсезонном турнире в латвийской столице, уступив рижским динамовцам со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух "сухих" стартовых поражений главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт произвел сразу 9 изменений в составе, однако это не помогло добиться успеха. В первом периоде игра была равной, но на 14-й минуте рижане вышли вперед после точного броска Колтона Гиллиса, когда гости играли в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке "зубрам" наконец-то удалось забросить шайбу - на 35-й минуте игрового времени отличился 19-летний новобранец минской дружины форвард Андрей Павленко. В самом начале заключительной трети матча минчане вновь нарушили правила, и Эдуардс Янсонс во второй раз поразил ворота Юнаса Энрота, а в самом конце Френкс Разгалс установил окончательный результат - 3:1 в пользу хозяев.

В первом туре "зубры" уступили казанскому "Ак Барсу" 0:3, а затем проиграли екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 0:6. Завтра в заключительном поединке турнира в Риге минские динамовцы встретятся с ярославским "Локомотивом", который сегодня сыграет с "Автомобилистом", а до этого потерпел два поражения - от рижского "Динамо" (1:3) и "Ак Барса" (2:4).

После завершения Кубка ЛЖД в Риге минское "Динамо" вернется домой и будет готовиться к началу 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Свой первый матч динамовцы проведут 2 сентября на льду "Минск-Арены" против нижнекамского "Нефтехимика".-0-

Фото ХК "Динамо-Минск"