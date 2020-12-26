Хоккеисты минского "Динамо" примут рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня начинают очередную домашнюю серию матчей регулярного сезона КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На льду "Минск-Арены" подопечные Крэйга Вудкрофта примут рижское "Динамо". Перед сегодняшней встречей "зубры" неудачно завершили последнюю в этом году гостевую серию, крупно проиграв в Магнитогорске местному "Металлургу" - 3:8. Рижане на своей площадке уступили в овертайме хоккеистам "Сочи" с результатом 5:6.

После 37 проведенных игр минское "Динамо" набрало 43 очка и сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Рижские динамовцы находятся на последней, 11-й позиции, имея в своем активе 16 зачетных баллов после 36 сыгранных матчей. Лидирует московский ЦСКА, у которого 60 очков после 38 матчей, на пять баллов отстает СКА из Санкт-Петербурга.

В этом году минчане проведут еще один домашний поединок - 30 декабря они примут хоккеистов нижнекамского "Нефтехимика". Стартовые игры 2021 года динамовцы также проведут на льду "Минск-Арены": 3 января состоится встреча с омским "Авангардом", а 5 января - матч с питерским СКА.

Турнирную таблицу Восточной конференции возглавляет казанский "Ак Барс", набравший 64 очка в 41-м поединке.-0-