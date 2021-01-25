Хоккеисты минского "Динамо" примут "Северсталь" в матче чемпионата КХЛ

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После почти недельного перерыва хоккеисты минского "Динамо" проведут сегодня очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На льду "Минск-Арены" подопечные Крэйга Вудкрофта начнут домашнюю серию встречей с череповецкой "Северсталью" (начало в 19.10, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В этой игре хозяевам сможет помочь один из лучших защитников команды Бреннан Менелл, пропустивший несколько матчей из-за травмы. Совсем недавно, 17 января, эти соперники встречались в Череповце, и тогда минчане вырвали победу в серии послематчевых буллитов (2:1). Затем "зубры" также на выезде одолели в овертайме хоккеистов "Сочи" (3:2), а "Северсталь" проиграла в Уфе местному "Салавату Юлаеву" (2:4) и выиграла в Екатеринбурге у хоккеистов "Автомобилиста" (6:3).

Сегодняшний поединок очень важен для обеих команд - они находятся на соседних строках турнирной таблицы Западной конференции и ведут борьбу за попадание в плей-офф. Минские динамовцы занимают шестую позицию, набрав 55 очков в 47 проведенных матчах, "Северсталь" находится на седьмом месте, имея на один балл меньше и сыграв на один матч больше. Таблицу возглавляет московский ЦСКА, у которого 75 очков после 49 встреч. У ярославского "Локомотива" 67 баллов, питерский СКА имеет 66 очков, у московского "Динамо" 63 балла, на пятой строке финский "Йокерит" из Хельсинки - 55 очков. Турнирную таблицу Восточной конференции возглавляет казанский "Ак Барс" - 76 очков (49 матчей), на второй позиции омский "Авангард" - 64 (48), по 62 очка набрали "Металлург" из Магнитогорска и "Салават Юлаев".

После матча с череповецкой дружиной минское "Динамо" проведет на своей арене еще три игры подряд: 27 января с нижегородским "Торпедо", 29 января с ЦСКА, 31 января с подмосковным "Витязем" из Подольска.-0-