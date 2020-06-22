22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" примут участие в Кубке Руслана Салея, который пройдет в августе. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Зубры" начнут выступление, минуя отборочные состязания, со стадии "Финала четырех", который запланирован на 29-30 августа. Ожидается также, что в споре за почетный трофей примет участие один из казахстанских клубов. Что касается остальных участников состязаний, то ими станут многократные чемпионы Беларуси из столичной "Юности" и две сильнейшие команды по итогам группового отборочного раунда соревнований. Предварительная дата начала турнира, посвященного памяти Руслана Салея, 6 августа.

Отмечается, что место проведения решающего матча пока не определено. Однако принимающей стороной будет один из сильнейших клубов отборочного турнира.

"Мы бы не хотели проводить его в Минске, хотя на крайний случай и такой вариант запланирован. После завершения группового этапа у нас будет примерно 10 дней на то, чтобы определиться с местом решающей стадии. Те же Солигорск, Гомель, Гродно, Молодечно по своей инфраструктуре готовы принять турнир", - отметил спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков.

Розыгрыш Кубка имени Руслана Салея стартовал в 2013 году, когда по многочисленным просьбам белорусских любителей хоккея в честь погибшего легендарного хоккеиста переименовали Кубок Беларуси. 20 августа 2013 года был проведен первый матч обновленного турнира. Первым обладателем трофея стала "Юность-Минск".-0-