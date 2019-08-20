Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Ак Барсу" в Кубке Латвийской железной дороги

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли казанскому "Ак Барсу" в Кубке Латвийской железной дороги со счетом 0:3. Турнир проходит в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом периоде шайбу в ворота минчан забросил Никита Лямкин. Во втором периоде его партнеры по команде Артем Михеев и Камиль Фазылзянов также успешно атаковали ворота хоккеистов минского "Динамо". Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу российской команды.
Следующий матч в Риге минчане проведут 22 августа против екатеринбургского "Автомобилиста".-0-
Фото ХК "Динамо-Минск"
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