Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Ак Барсу" в Кубке Латвийской железной дороги

Во время матча. Фото ХК "Динамо-Минск"

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли казанскому "Ак Барсу" в Кубке Латвийской железной дороги со счетом 0:3. Турнир проходит в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде шайбу в ворота минчан забросил Никита Лямкин. Во втором периоде его партнеры по команде Артем Михеев и Камиль Фазылзянов также успешно атаковали ворота хоккеистов минского "Динамо". Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу российской команды.

Следующий матч в Риге минчане проведут 22 августа против екатеринбургского "Автомобилиста".-0-

Фото ХК "Динамо-Минск"