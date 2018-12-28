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Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Автомобилисту" в чемпионате КХЛ

Спорт 28.12.2018 | 19:30
Фото ХК "Динамо-Минск"
Фото ХК "Динамо-Минск"
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли в гостевой игре "Автомобилисту" из Екатеринбурга в чемпионате КХЛ со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды уже встречались в текущем сезоне в Минске. Осенний отрезок "Автомобилист" провел великолепно, занимая первое место в Восточной конференции. Не собирались уральцы терять очки и в Минске, где победили со счетом 4:0. После встречи в середине ноября минчане значительно преобразились и смогли оказать серьезное сопротивление одному из лидеров чемпионата КХЛ.

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Динамо-Минск" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Екатеринбург. КРК "Уралец". 5300 зрителей.

"Автомобилист": Коварж (Макаров); Гуркин - Вишневский, Доус (к) - Да Коста - Голышев; Трямкин - Василевский, Гареев - Паре - Секстон; Мамкин - Бодров, Чесалин - Кучерявенко - Грачев; Мишарин - Переляев, Рассейкин - Торченюк - Казионов.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Лисовец - Хенкель, Буйницкий - Терещенко - А.Костицын; Блум - Готовец, Бут - Хауден - Пулккинен; Осипов - Евенко, Павлович (к) - С.Костицын - Степанов; Китаров - Волков - Литвинов; Знахаренко.

Шайбы: 0:1 - А.Костицын (15.13). 1:1 - Кучерявенко (Секстон, Гареев, 19.05). 2:1 - Торченюк (Трямкин, 54.32).

Броски: 30-13.

Штраф: 2-6.

Подопечные Андрея Сидоренко постарались внимательно сыграть в центральной зоне, за что были вознаграждены под занавес первого периода. Екатеринбуржцы ошиблись при выводе шайбы из своей зоны. Андрей Костицын вовремя сыграл на перехвате и уверенно поразил ворота соперников - 1:0. Для форварда это уже одиннадцатая шайба в текущем сезоне, и он вышел в лидеры среди снайперов динамовского клуба. Восстановил равенство в счете Александр Кучерявенко, замкнув передачу партнера под занавес первого периода.

Составить конкуренцию по заброшенным шайбам бывшему форварду НХЛ Андрею Костицыну во втором периоде пытался молодой нападающий белорусской команды Дмитрий Буйницкий. Хоккеисты "Автомобилиста" увлеклись атакующими действиями, пытаясь перехватить инициативу, форвард "зубров" вышел один на один с голкипером, но не сумел переиграть Якуба Коваржа.

Хозяева площадки вышли вперед на 55-й минуте встречи. Защитник "зубров" Олег Евенко не попал по шайбе, стараясь предотвратить опасный момент, а нападающий Александр Торченюк уверенно поразил ворота минчан, установив окончательный счет - 2:1.

Минское "Динамо" завершит выездную серию 30 декабря встречей в Ярославле с "Локомотивом".-0-

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Теги
хк Динамо-Минск, хоккей, чемпионат КХЛ
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