Хоккеисты минского "Динамо" с разгромным счетом проиграли "Автомобилисту" в Кубке Латвийской железной дороги

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли екатеринбургскому "Автомобилисту" в Кубке Латвийской железной дороги со счетом 0:6. Турнир проходит в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первой же минуте матча нападающий "Автомобилиста" Мэйсек Брукс успешно атаковал ворота минчан - 1:0. В середине первого периода игрок екатеринбургского клуба оформил дубль, на 18-й минуте противостояния форвард Никита Сетдиков поддержал партнера по команде - 3:0. В начале второго периода Мэйсек Брукс оформил хет-трик - 4:0. Точку в матче поставил нападающий "Автомобилиста" Питер Холланд, забивший в ворота "зубров" две шайбы подряд - 6:0.

Следующий матч в Риге минчане проведут 24 августа против "Динамо-Рига".

12-й по счету сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции.

Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Тарасова. Первый матч проведут 2 сентября на своей площадке против нижнекамского "Нефтехимика". В прошлом сезоне КХЛ "зубры" выступили неудачно, заняв 11-е место в Западной конференции и не попав в плей-офф второй раз подряд.-0-