Хоккеисты минского "Динамо" проиграли казанскому "Ак Барсу" в матче домашней серии чемпионата КХЛ

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили казанскому "Ак Барсу" в заключительном матче первой домашней серии чемпионата КХЛ со счетом 4:5 (1:1, 2:1, 1:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе дружины порадовали любителей хоккея высоким темпом игры и результативностью. Минчане трижды выходили вперед, после шайб Брэндона Козуна, который оформил дубль, и Райана Спунера. Однако казанцы каждый раз отыгрывались. Взятиями ворот в составе "Ак Барса" отличились Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Данис Зарипов. Стоит отметить, что при втором голе в ворота "зубров" ассистентский балл заработал защитник сборной Беларуси Кристиан Хенкель, выступающий за "барсов".

К сожалению болельщиков "Динамо", казанская команда отличилась еще дважды. Сначала вратаря минчан огорчил Найджел Доус, а затем Станислав Галиев упрочил лидерство своей команды. На 51-й минуте встречи надежду на благоприятный исход матча для хозяев льда подарил Максим Сушко, отличившийся с передачи Ильи Соловьева.

В оставшееся время до финальной сирены динамовцы обрушили град атак на ворота гостей, пошли на замену вратаря в заключительные минуты встречи, однако счет остался неизменным.

После игры в Минске "зубрам" предстоит вояж в Москву, где 13 сентября они сыграют против "Спартака". Затем их ждет гостевой поединок с подмосковным "Витязем" (15 сентября). На 19 сентября намечен домашний матч с ярославским "Локомотивом".-0-

Фото Андрея Покумейко