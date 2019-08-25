Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Локомотиву" на турнире в Риге

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" поражением завершили выступление на Кубке ЛЖД в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в игре с ярославским "Локомотивом" минчане проиграли со счетом 3:5 (0:1, 3:1, 0:3). На протяжении всей первой двадцатиминутки минчане ни в чем не уступали соперникам, но незадолго до первого перерыва пропустили гол от Антона Ландера. Во втором периоде Павел Кудрявцев увеличил преимущество ярославцев, реализовав численное большинство. Только после этого динамовцы "проснулись" и заиграли гораздо агрессивнее. В течение трех минут Стефан Эллиот, Артем Демков и Фрэнсис Паре трижды подряд использовали удаления оппонентов и "зубры" вышли вперед 3:2. В заключительной трети матча "Локомотив" снова захватил инициативу и сначала Артур Каюмов восстановил равновесие, затем Александр Полунин забросил четвертую шайбу в ворота Юнаса Энрота, а за 6 секунд до финальной сирены Артур Каюмов оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат.

До этого на турнире в латвийской столице в первом туре минские динамовцы потерпели 3 поражения: от казанского "Ак Барса" - 0:3, екатеринбургского "Автомобилиста" - 0:6 и рижского "Динамо" - 1:3.

Теперь подопечные Крэйга Вудкрофта возвращаются домой и будут готовиться к началу 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Свой первый матч динамовцы проведут 2 сентября на льду "Минск-Арены" против нижнекамского "Нефтехимика".-0-