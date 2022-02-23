Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Салавату Юлаеву" в товарищеском матче

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" на своем льду проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости открыли счет уже на 22-й секунде встречи, однако минчанам хватило всего 4 минут, чтобы восстановить паритет - отличился Маттиас Теденбю. Немногим позже "зубры" усилиями Павла Варфоломеева и вовсе вышли вперед, но еще до перерыва уфимцы сделали цифры на табло равными - 2:2.

Во второй трети зрители увидели всего одну шайбу, ее на экваторе матча провели хоккеисты соперника. В начале финального периода счет снова сравнялся - Теденбю оформил дубль, однако 30 секунд спустя гости снова повели. Отыграться в третий раз минчане не смогли, вместо этого подопечные Вудкрофта получили две шайбы в пустые ворота на излете игры. Итоговый счет - 6:3 в пользу "Салавата".

Спарринг в Минске команды провели в рамках подготовки к плей-офф КХЛ. Первый матч стартового раунда против СКА хоккеисты "Динамо" проведут в Санкт-Петербурге 2 марта.-0-