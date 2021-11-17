Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Северстали" в матче чемпионата КХЛ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Северстали" в домашнем матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась по буллитам не в пользу команды Крэйга Вудкрофта со счетом 3:4 (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде любители хоккея не увидели заброшенных шайб, хотя моменты для этого были как у хозяев льда, так и у гостей из родного города поэта Александра Башлачева. Однако на высоте были защитники и вратари соперничающих дружин.

Отметим, что ворота "Северстали" защищал голкипер сборной Беларуси Константин Шостак, который выручил свою дружину после бросков Кирилла Воронина и Якуба Крейчика. В атаке "сталеваров" стремился отличиться еще один белорус Владислав Кодола, однако его попытки пресекал страж ворот "зубров" Алексей Колосов, накрывший не один бросок игроков в желто-черной форме.

Второй период получился результативным не в пример стартовому отрезку матча. На 27-й минуте отличился Иван Емец, откликнувшийся на передачу Максима Казакова. На 32-й минуте динамовцы сравняли счет. Эффектный гол на счету Кирилла Воронина, обокравшего игрока соперничающей команды и оказавшегося на рандеву с Константином Шостаком.

Видимо, настрой "зубров" после этого взятия ворот был чересчур благодушный. Минутная потеря концентрации завершилась голом Николая Тимашова, у которого в ассистентах выступили Максим Калмыков и Константин Шостак. "Динамо" усилило натиск и дважды огорчило соперников. Сначала дебютную шайбу в КХЛ забросил Никита Пышкайло, а затем проявил себя Лукас Бенгтссон после паса Ильи Усова.

Отметим, что Никита Пышкайло стал третьим воспитанником динамовской спортшколы, отличившимся в матчах Лиги. Ранее в других матчах забрасывали Владислав Колячонок и Дмитрий Дерябин.

В третьем периоде, который в воротах "Северстали" начал Дмитрий Шугаев, сменивший Константина Шостака, зрители увидели лишь одну шайбу в исполнении Даниила Вовченко. Среди ассистентов автора шайбы был и белорус Владислав Кодола. Гости, пользуясь удалениями у минчан, попробовали решить вопрос о победителе встречи до финальной сирены. Но оборона "зубров" действовала практически безошибочно, хотя опасных моментов хватало. Таким образом, болельщиков ждал овертайм. Как гости, так и хозяева на данном отрезке матча действовали уверенно. Минчане незадолго до сигнала об окончании дополнительной пятиминутки заставили соперников нарушить правила и получили шанс забросить решающую шайбу в большинстве. Однако их броски цели не достигли.

В буллитной перестрелке точнее были игроки "Северстали". За гостей забросили Иван Емец и Даниил Вовченко. У "зубров" гол на счету Дмитрия Буйницкого.-0-