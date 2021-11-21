21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Сибири" в матче чемпионата КХЛ. Судьба встречи решилась в серии буллитов. Новосибирцы были сильнее со счетом 2:1 (1:0,0:0,0:1,0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч поначалу проходил на встречных курсах. Вратарь "снеговиков" дважды выручил свою команду после атак "зубров". Затем игроки обеих команд предпочитали разыгрывать шайбу до верного, не увлекаясь бросками по воротам соперников.

Ближе к экватору стартового отрезка матча динамовцы провели голевую атаку. На 10-й минуте Роман Горбунов нашел пасом Дмитрия Буйницкого, который объехал ворота Харри Сяттери и воспользовавшись медлительностью финна слишком долго перемещавшегося из одного угла своих владений в другой, закатил шайбу в ворота.

Гости попытались отыграться, но их атаки были безуспешны. Минчане также не согли найти пути к воротам конкурентов. Закономерно, что до перерыва счет не изменился.

В начале второго периода минчане за счет игры в большинстве создали несколько перспективных моментов, однако до взятия ворот "Сибири" дело не дошло и игра выровнялась и проходила преимущественно в средней зоне. Команды обменялись опасными выпадами.

Сначала голкипер новосибирцев парировал бросок Мальте Стремвалля. За тем "Сибири" удалась атака, после которой шайба попала в штангу ворот Патрика Рыбара. На последней минуте данного отрезка встречи Тайлер Граовац не сумел попасть в створ с острого угла. Таким образом, счет до сигнала на второй перерыв не изменился.

В третьем периоде команды также продолжили угрожать влротам друг-друга. У "Динамо" могла привести к голу комбинация с участием Адама Альмквиста и Тайлера Граоваца. Не использовали шансы Дмитрий Буйницкий с Романом Горбуновым.

Новосибирцы своим шансом сравнять счет воспользовались сполна. Когда до финальной сирены оставалось менее двух минут, игру в овертайм своим голом перевел Валентин Пьянов.

В дополнительное время несколько раз отлично сыграл вратарь минчан Патрик Рыбар, отражая атаки сибиряков. Не смогли огорчить Харри Сятери и "зубры", хотя заключительные минуты овертайма проходили под аккомпанемент атак минчан.

В серии буллитов точнее были сибиряки. Решающий гол на счету Олега Ли. Теперь "зубров ждут матчи выездноц серии против "Барыса" и магнитогорского "Металлурга". -0-