Хоккеисты минского "Динамо" проиграли СКА в матче чемпионата КХЛ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" поражением завершили регулярный чемпионат КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем заключительном поединке динамовцы проиграли в Санкт-Петербурге одному из главных фаворитов турнира местному СКА со счетом 2:4 (0:2, 0:1, 2:1). В первом периоде минчане долгое время ни в чем не уступали хозяевам, но незадолго до перерыва все же пропустили две шайбы - сначала отличился Эмиль Галимов, а затем Миро Аалтонен во второй раз поразил ворота Доминика Фурха. В самом начале второй трети армейцы дважды подряд имели численное преимущество и во втором случае Иван Морозов реализовал его - 3:0. До второго перерыва оба соперника имели шансы забросить шайбу, но этого не произошло. В заключительной двадцатиминутке "зубры" сразу пошли вперед и после точных бросков Дениса Мосалева и Франсиса Паре сократили разрыв до минимума. Однако развить успех гостям не удалось, а в середине третьего периода Эмиль Галимов оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат игры.

В 60 проведенных матчах минское "Динамо" набрало 67 очков (разница шайб - 172-174) и заняло 7-е место в Западной конференции. Таким образом, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина подопечные Крэйга Вудкрофта встретятся с питерским СКА, который финишировал вторым. Первые две встречи минчане проведут 2 и 4 марта в Санкт-Петербурге, а 6 и 8 марта примут соперников на льду "Минск-Арены". Серия продлится до четырех побед одной из команд.-0-