Хоккеисты минского "Динамо" проиграли ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили ЦСКА со счетом 4:6 (2:1, 1:3, 1:2) в заключительном матче предновогодней выездной серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшняя игра в Москве началась для минчан неудачно - уже на исходе 3-й минуты они пропустили шайбу после броска Матвея Гуськова. Однако гости недолго были в роли догоняющих - на 9-й минуте Сергей Сапего сравнял результат, а потом Илья Усов вывел динамовцев вперед. Сразу после перерыва соперники пошли в атаку и сначала шведский форвард армейцев Лукас Валльмарк во второй раз поразил ворота Алексея Колосова, потом Илья Усов забросил свою вторую шайбу, затем Артем Блажиевский восстановил паритет, а за 30 секунд до окончания второго периода Павел Карнаухов сделал счет 4:3 в пользу ЦСКА. В заключительной трети матча преимуществом владели хозяева площадки и на 10-й минуте Даррен Диц забросил пятую шайбу, воспользовавшись удалением Александра Суворова. Гости не сдавались, провели много опасных атак, за 3 минуты до финальной сирены заменили вратаря шестым полевым игроком и Маттиас Теденбю сократил разрыв до минимума, но тут же Владислав Каменев поразил пустые ворота динамовцев, установив окончательный результат.

После 43 проведенных встреч в активе минского "Динамо" осталось 48 очков, и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок "зубры" проведут 29 декабря на льду "Минск-Арены" против магнитогорского "Металлурга".-0-