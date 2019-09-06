Хоккеисты минского "Динамо" проиграли в гостях "Сочи", потерпев третье кряду поражение на старте чемпионата КХЛ

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Сочи" в гостевом матче чемпионата КХЛ - 4:5 (1:1, 2:2, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сочи - Динамо-Минск - 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

Сочи. 6 сентября. ДС "Большой".

"Сочи": Шикин; Ю. Александров – Эллис, Крикунов (К) – Росен – Стремвалль; Погоришный – Назаревич, Архипов – Коллинз (А) – Шмелев; Д. Александров – Воробьев, Капустин – Точицкий – Старков; Лугин – Калетник – Мосалев (А); Гордеев, Томилин.

"Динамо-Минск": Энрот; Готовец – Евенко, А. Костицын (А) – Паре – Стефанович; Павлович – Эллиотт, Мартынов - Шор - Пулккинен; Дерябин - Граньяни (А), Феоктистов - Ковыршин - А. Степанов; Грецкий - Китаров (К) - Демков; Знахаренко.

Голы: 0:1 – 03:28 А. Степанов (Мартынов, Шор), ГБ, 1:1 – 08:32 Шмелев (Ю. Александров, Стремвалл), ГБ, 2:1 – 24:21 Шмелев (Гордеев, Стремвалл), 2:2 – 24:42 Евенко (Пулккинен, Мартынов), 2:3 – 27:18 Паре (Евенко, А. Костицын), 3:3 – 35:55 Эллис (Росен), ГБ, 4:3 – 45:50 Калетник (Назаревич, Томилин), ГБ, 4:4 – 46:56 Пулккинен (Мартынов, Шор), ГБ, 5:4 - 50:44 Архипов (Точицкий, Стремвалл), ГБ.

Броски: 21-24.

Вбрасывания: 23-27.

Штраф: 12-12.

Второй выездной матч нового сезона минчане начали в атаке и на 4-й минуте получили численный перевес, который реализовал Андрей Степанов. Через 5 минут уже хозяева играли в большинстве, и Сергей Шмелев восстановил равновесие счете.

В начале второго периода он же вывел сочинцев вперед, но гости не пали духом, и сначала Олег Евенко сравнял счет, а потом Франсис Парэ забросил третью шайбу в ворота Дмитрия Шикина. Однако уйти на второй перерыв в роли лидеров "зубрам" не удалось: на 36-й минуте Морган Эллис снова восстановил паритет - 3:3.

В заключительном периоде хозяева отличились еще дважды, а минчане смогли ответить шайбой Тему Пулккинена.

До этого "зубры" проиграли у себя дома нижнекамскому "Нефтехимику" (2:4) и в гостях московскому "Динамо" (2:3).

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут в Москве против местного "Спартака".-0-