Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Витязю" в чемпионате КХЛ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Витязю" со счетом 0:1 в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды уже встречались в текущем сезоне в Подольске. Динамовцы одержали победу в серии буллитов - 4:3. Прошедшая встреча на "Минск-Арене" оказалась не столь богата на голевые моменты.

"Динамо-Минск" - "Витязь" - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Минск. "Минск-Арена". 7535 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Хенкель, Буйницкий - Ковыршин - А.Костицын; Блум - Лисовец, Бут - Хауден - Когалев; Осипов - Готовец, Степанов - Терещенко - С.Костицын; Знахаренко - Литвинов, Гаврус - Волков - Павлович (К).

"Витязь": Ортио (Сапрыкин); Катичев - Мозик, Столяров - Аалтонен - Семин; Евсеенков - Стасенко, Макеев - Швец-Роговой - Рендулич; Головков - Шинкевич, Кокарев (к) - Комаров - Потехин; Выглазов - Петраков - Шевченко; Кожемякин.

Шайба: 0:1 - Шевченко (Головков, Ортио, 9.03).

Броски: 25 - 18.

Штраф: 4 - 6.

Хоккеисты "Витязя" старались без ошибок действовать в своей зоне. При этом гости активно прессинговали в зоне белорусской команды и поддерживали высокий темп, к чему не всегда оказались готовы минчане. На 10-й минуте нападающий "Витязя" Александр Шевченко броском в дальний угол от голкипера Юнаса Энрота открыл счет. Казалось, эта шайба не станет ключевой в матче. Игрового времени было еще достаточно, минчане большими силами шли вперед. Особенно много моментов подопечными Андрея Сидоренко было создано в третьем периоде, но сравнять счет "Динамо" не удалось.

После паузы в чемпионате КХЛ белорусская команда 18 декабря примет на своей площадке рижское "Динамо".-0-

Фото Андрея Покумейко