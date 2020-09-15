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15 сентября 2020, 09:41

Хоккеисты минского "Динамо" проведут второй гостевой матч сезона в чемпионате КХЛ

Фото ХК "Динамо"
Фото ХК "Динамо"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут второй гостевой матч сезона в чемпионате КХЛ. Очередным соперником подопечных Крэйга Вудкрофта станет подмосковный "Витязь", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды начали сезон с достойных результатов и на данный момент входят в зону плей-офф. Подопечные Михаила Кравца, который является помощником Михаила Захарова в сборной Беларуси, записали на свой счет стартовую победу над "Ак Барсом" (4:0), добившись положительного результата в Казани. Затем были два поражения со счетом 3:4 от "Нефтехимика" из Нижнекамска и динамовцев Риги. В четвертом поединке подмосковные хоккеисты по буллитам справились с "Северсталью" - 2:1.

У минчан на счету три победы в пяти поединках. Пусть "Йокериту" присудили техническое поражение за то, что не прилетел в Минск, но победы в овертаймах над "Барысом" (5:4) и "Спартаком" (4:3) "зубры" заслужили. Да и в проигранных встречах против "Салавата" (3:4) и "Ак Барса" (4:5) белорусская команда показывала весьма симпатичный хоккей.

Одним из козырей "Динамо" является игра в большинстве, тогда как "Витязь" грешит удалениями. Так что шанс у минчан вернуться домой с очковыми приобретениями в Подольске достаточно велик.

В таблице регулярного чемпионата минчане с шестью очками после пяти матчей занимают десятое место. У "Витязя" четыре пункта в четырех встречах - 16-я позиция. Лидируют хоккеисты ЦСКА, у которых 11 очков в шести проведенных играх.

Начало встречи намечено на 19.30 по минскому времени. Матч пройдет на арене "Витязь" в Подольске. Телеканал "Беларусь-5" поведет его прямую трансляцию.-0-

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