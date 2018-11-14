Хоккеисты минского "Динамо" с сухим счетом уступили магнитогорскому "Металлургу"

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 0:2 (0:0, 0:0, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Последние два матча с двукратным обладателем Кубка Гагарина завершилась в пользу белорусской команды. На очередной матч со "сталеварами" не были заявлены Александр Китаров и Александр Павлович, не успел пройти все необходимые процедуры и новичок защитник Джонатан Блум. Однако появился в составе Даниил Бокун, которого динамовцы подписали из солигорского "Шахтера".

"Динамо-Минск" - "Металлург" (Магнитогорск) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Минск. "Чижовка-Арена". 7 315 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот; Уиркош - Готовец, А.Костицын - С.Костицын (к) - Когалев; Лисовец - Бокун, Казионов - Хауден - Гаврус; Осипов - Знахаренко, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Дроздов - Волков - Литвинов; Евенко, Парфеевец.

"Металлург" Мг: Кошечкин; Антипин - Бирюков, Мозякин (к) - Эллисон - Кулемин; Верещагин - Рылов, Пакаринен - Расмуссен - Булирж; Береглазов - Матушкин, Варфоломеев - Шор - Любимов; Чибисов - Неколенко - Тимкин; Зайцев, Платонов.

Шайбы: 0:1 - Кулемин (Матушкин, 43.52), 0:2 - Расмуссен (Пакаринен, 59.25, в пустые ворота).

Броски: 19 - 24.

Штраф: 6 - 6.

Первый период матча на "Чижовка-Арене" прошел на высоких скоростях. Подопечные Андрея Сидоренко предложили соперникам посоревноваться в атакующем хоккее. Такая тактика позволяла создавать командам много острых моментов, которые чаще возникали у ворот хозяев площадки. Болельщики на трибунах в особо опасные моменты не раз вспоминали: как хорошо, что у "Динамо" есть Юнас Энрот. Шведский голкипер на протяжении двух периодов сделал немало сэйвов.

Однако в третьем периоде на 44-й минуте форвард магнитогорцев Николай Кулемин со средней дистанции переиграл Юнаса Энрота. После пропущенной шайбы минчане постарались перехватить инициативу. Денис Казионов опасно бросал по воротам Василия Кошечкина. Вскоре "зубры" получили шанс использовать большинство, но не использовали его. Окончательный счет в матче броском по пустым воротам установил Деннис Расмуссен - 2:0.

Прошедший матч с одним из лидеров КХЛ, к стандартам игры которого стремятся многие команды, в очередной раз проявил основные проблемы динамовцев в текущем сезоне: действия в защите. Доказательством тому большое количество опасных моментов и слабая реализация в атаке.

Минское "Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. Завершат домашнюю серию подопечные Андрея Сидоренко 16 ноября встречей против лидера Востока екатеринбургского "Автомобилиста".-0-

Фото Андрея Покумейко