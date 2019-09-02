Хоккеисты минского "Динамо" стартуют в КХЛ матчем с "Нефтехимиком"

Во время матча "Динамо-Минск" - "Нефтехимик" в прошлом сезоне. Фото из архива

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут сегодня первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. На льду "Минск-Арены" они сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В регулярном чемпионате КХЛ примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Белорусская дружина выступит на Западе в дивизионе Тарасова. В прошлом сезоне "зубрам" не удалось выйти в плей-офф. В межсезонье в команде произошли серьезные изменения. Минчан возглавил ранее уже работавший с белорусским клубом канадский специалист Крэйг Вудкрофт, его помощником стал известный в прошлом форвард Михаил Грабовский.

Правда, пока "зубры" не радуют своих многочисленных болельщиков. В предсезонных матчах минчане потерпели 9 поражений в 10 матчах. Минские динамовцы заняли лишь 4-е место в розыгрыше Кубка Салея, уступив "Динамо-Молодечно" и гродненскому "Неману". Кроме того, они финишировали последними на турнирах в Нижнем Новгороде и Риге, потерпев поражения от клубов КХЛ.

Новый, 12-й по счету сезон в Континентальной лиге стартовал 1 сентября в Москве матчем между финалистами прошлого Кубка Гагарина московским ЦСКА и омским "Авангардом". Автором первого гола нового сезона стал форвард армейской команды Максим Шалунов, однако трофей достался омскому "Авангарду", одержавшему волевую победу со счетом 3:1.

В ходе регулярного чемпионата каждая из 24 команд КХЛ проведет по 62 матча. Затем по 8 лучших клубов из двух конференций выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за главный трофей (Кубок Гагарина) с 1 марта по 30 апреля 2020 года.-0-