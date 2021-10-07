Хоккеисты минского "Динамо" сыграют с "Нефтехимиком" в матче чемпионата КХЛ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" продолжат выездную серию матчем с нижнекамским "Нефтехимиком" в матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дружина из Татарстана, которой руководит экс-защитник сборной Беларуси, сейчас находится на седьмой позиции в Восточной конференции, записав на свой счет 11 очков в 13 матчах. В последних матчах "волки" не блистали, потерпев четыре поражения в пяти встречах.

Минчане в 13 играх заработали 17 очков и находятся на пятом месте в Западной конференции, заработав 17 очков в 13 играх. "Зубры" не знают поражений уже четыре матча подряд, разобравшись с "Амуром" (2:1), "Нефтехимиком" (3:1), "Сочи" (7:3) и "Ак Барсом" (4:3).

В недавнем матче против "Нефтехимика" минчане проблем не испытали, но слишком много было потрачено сил на викторию в поединке с "Ак Барсом", который был сыгран до визита минчан в Нижнекамск.

Матч на арене "Нефтехимика" стартует сегодня в 19.00 по минскому времени. Прямую трансляцию с места событий поведет телеканал "Беларусь 5".-0-