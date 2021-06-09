9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют в "Финале четырех" Кубка Салея в качестве обладателей трофея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

В предстоящих состязаниях примут участие 12 команд, представляющих экстралигу. На первой стадии они будут разделены на две группы по шесть команд и сыграют однокруговой мини-турнир по принципу каждый с каждым.

Распределение по группам на предварительном этапе турнира таково:

Группа А: "Юность" (Минск), "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Молодечно), "Неман"(Гродно), "Брест", "Лида".

Группа Б: "Гомель", "Металлург" (Жлобин), "Химик" (Новополоцк), "Локомотив" (Орша), "Могилев", "Витебск".

Матчи "Финала четырех" пройдут 14 и 15 августа. Путевки в данную стадию гарантированно получат победители секстетов. Кроме того, еще один участник "Финала четырех" будет определен из числа команд, занявших вторые места в группах, и имеющих лучший рейтинг по итогам сезона-2020/2021.-0-