Хоккеисты минского "Динамо" сыграют в выездной серии матчей чемпионата КХЛ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за домашними матчами чемпионата КХЛ "зубры" отправились на выездную серию поединков против новосибирской "Сибири", хабаровского "Амура" и "Адмирала" из Владивостока. Такая информация содержится в официальном Telegram-канале минской дружины, сообщает БЕЛТА.
Тренерский штаб "зубров" во главе с Крэйгом Вудкрофтом сделал ставку на следующих игроков. Вратари: Патрик Рыбар, Сергей Большаков, Ян Шостак. Защитники: Сергей Сапего, Лукас Бенгтссон, Дмитрий Дерябин, Павел Денисов, Дмитрий Коробов, Владислав Еременко, Антон Линдхольм, Адам Альмквист. Нападающие: Мальте Стремвалль, Артем Демков, Марио Кемпе, Кирилл Воронин, Александр Суворов, Павел Варфоломеев, Владимир Алистров, Тайлер Граовац, Илья Усов, Тэйлор Бек, Роман Горбунов, Виталий Пинчук, Денис Мосалев, Маттиас Теденбю.
По медицинским показаниям в Минске остались Игорь Мартынов, Илья Шинкевич, Алексей Колосов, Дмитрий Буйницкий, Якуб Крейчик, Александр Когалев.
Сергей Кузнецов, недавно выведенный из списка травмированных, был командирован в "Динамо-Молодечно".
Поединок в Новосибирске намечен на 22 октября и начнется в 15.30 по минскому времени. В Хабаровске с местным "Амуром" минчане сразятся 24 октября (начало матча 10.00 по Минску). Игра во Владивостоке стартует 26 октября в 12.30 по минскому времени.
После серии домашних игр "зубры" занимают второе место в Западной конференции с 28 очками после 19 игр.-0-