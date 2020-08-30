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30 августа 2020, 19:34

Хоккеисты минского "Динамо" третий раз в истории клуба выиграли Кубок Салея

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Юность" в решающем матче Кубка Салея-2020 со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) и стали обладателями почетного трофея третий раз в своей истории, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил под диктовку подопечных Крэйга Вудкрофта, которые со стартового свистка навязали соперникам выгодный для себя хоккей. Давление, высокий прессинг и силовая борьба сковывали атакующий потенциал "Юности", хоккеисты которой не могли взять шайбу под свой контроль. "Зубры" к своим голевым моментам подошли более рачительно, дважды огорчив голкипера соперников. Шайбы на свой счет записали Шейн Принс и Райан Спунер. Во втором периоде динамовцы отличились еще раз. Взятие ворот на свой счет записал Роб Клинкхаммер. В конце этого отрезка матча у "Юности" был отличный шанс сократить отставание в счете, но прессинг "зубров" не позволил подопечным Александра Макрицкого как следует раскатиться в большинстве пять на три.

В третьем периоде "Юность" продолжила искать счастья у чужих ворот, но безуспешно. Динамовцы также имели хорошие шансы увеличить преимущество, но до финальной сирены счет так и не изменился. 

Ранее динамовцы были обладателями Кубка Салея в 2005 и 2006 году.

Третье место по итогам розыгрыша Кубка Салея нынешнего года заняли хоккеисты  "Динамо-Молодечно", обыгравшие в поединке за бронзу "Гомель" со счетом – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). На ранний гол Егора Корбита, который отличился на восьмой секунде встречи, молодечненцы ответили шайбами Кирилла Никулина, Данилы Климовича, Игоря Мартынова и Ильи Соловьева, который стал автором голевого дубля.-0-

Фото Дениса Костюченко

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