Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Адмиралу" в первом предсезонном спарринге

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" провели сегодня первый контрольный матч после выхода из отпуска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На льду крытого катка в минском парке Горького подопечные Крэйга Вудкрофта встречались с "Адмиралом" из Владивостока и уступили в серии буллитов - 3:4 (0:1, 0:1, 3:1, 0:1). За 6 сек. до окончания первого периода ворота нового динамовского голкипера Патрика Рыбара поразил Вячеслав Ушенин, в середине второй двадцатиминутки он же удвоил преимущество гостей. В начале третьего периода Данила Климович сократил разрыв, потом новобранец минчан канадский форвард Тэйлор Бек сравнял результат, а затем Денис Мосалев вывел хозяев вперед. Но удержать победу минчанам не удалось - за 48 секунд до сирены Евгений Григоренко вновь сделал счет равным - 3:3. В серии послематчевых буллитов удача была на стороне "Адмирала".

Вскоре минские "зубры" проведут еще два домашних спарринга: 30 июля с новосибирской "Сибирью" и 6 августа с череповецкой "Северсталью".

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале осени. Минское "Динамо" три первых поединка проведет на выезде: 3 сентября в гостях у московских динамовцев, 5 сентября - в Череповце с "Северсталью", 7 сентября - в Ярославле с "Локомотивом". Свой первый матч на льду "Минск-Арены" команда Крэйга Вудкрофта сыграет 10 сентября против "Автомобилиста" из Екатеринбурга.-0-