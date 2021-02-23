Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Амуру" в матче чемпионата КХЛ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили хабаровскому "Амуру" в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Дружина Крэйга Вудкрофта потерпела неудачу со счетом 5:6 (3:2, 1:3, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева льда по ходу стартовой двадцатиминутки имели ощутимое преимущество над гостями из Хабаровска, которые лишились всех шансов на участие в плей-офф и старались показывать зрелищный хоккей. К сожалению, реализация опасных моментов в исполнении динамовцев оставляла желать лучшего. Чего нельзя сказать о "тиграх". На 3-й минуте стартового отрезка матча Михал Йордан испортил настроение минским болельщикам.

Правда, горевали они недолго. Стремительную атаку "зубров" менее чем через две минуты завершил точным броском Денис Мосалев, которому ассистировали Степан Фальковский и Бреннан Менелл.

Минчане вновь завладели преимуществом, проведя несколько атак на ворота соперников, однако успехом они не увенчались. В итоге минчане сами оказались в роли отыгрывающихся. Гинек Зогорна совершил слаломный проход и отпасовал на Дениса Голубева, отправившего шайбу в ворота Доминика Фурха. Но и тут у "зубров" нашелся достойный ответ. Сначала отличился Зак Митчелл с передачи Франсиса Паре, который спустя две минуты забросил третью шайбу "Динамо" в матче.

Второй период начался для минчан обнадеживающе. Алексей Протас прострелил, Илья Соловьев подправил шайбу и отправил ее к Павлу Варфоломееву, который не промахнулся. Увы, преимущество в две шайбы "зубры" не удержали. "Амур" ответил голами Владимира Бутузова, Александра Полунина и Гинека Зогорна. После четвертой шайбы Алексей Колосов заменил Доминика Фурха. Но и молодой голкипер минчан не остался без гола в свои ворота. Правда, сначала Алексей Протас своим точным броском сравнял счет. Развязка наступила после одной из редких атак "тигров". На 55-й минуте матча Валентин Пьянов установил окончательный счет встречи, оформив шестую шайбу своей команды.-0-

Фото Андрея Покумейко