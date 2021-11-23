Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Барысу" в матче чемпионата КХЛ

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо уступили "Барысу" в гостевом матче чемпионата КХЛ. Матч завершился в серии буллитов, которые более удачно исполнили хоккеисты казахстанской дружины, нанесшие поражение "зубрам" со счетом 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1),сообщает корреспондент БЕЛТА.

После стартового свистка небольшое преимущество было за "Барысом", хоккеисты которого заставили гостей нарушить правила. На 4-й минуте был удален за подножку Владимир Алистров, чем казахстанские хоккеисты воспользовались сполна. Большинство реализовал Линден Вей, поразивший цель при добивании после броска Томаша Юрчо, выступившего ассистентом партнера по команде.

Воодушевившись голом в ворота Патрика Рыбара, "барсы" развернули наступление на оборонительные порядки "зубров". Впрочем, минчане не позволили хозяевам льда полностью захватить инициативу. На 10-й минуте динамовцам удалась классная комбинация у ворот Никиты Бояркина, и Сергей Сапего броском метров с десяти сравнял счет.

После этого минчане вновь выдержали натиск соперников и на 16-й минуте смогли реализовать большинство. Эрик Мартинссон покинул лед за подножку. "Зубры" пошли вперед, и наброс Якуба Крейчика от синей линии завершил результативным подставлением Тайлер Граовац, выведший команду Крэйга Вудкрофта вперед.

Хоккеисты из казахстанской команды могли сравнять счет, но словацкий голкипер минского "Динамо" Патрик Рыбар не позволил соотечественнику Томашу Юрчо реализовать выход один на один.

Затем площадку покинул Якуб Крейчик за задержку соперника клюшкой. Но динамовцы отлично сыграли в меньшинстве, контролируя ситуацию у своих ворот.

Во втором периоде, когда составы сравнялись, инициатива перешла к "зубрам", которые имели массу моментов, чтобы забросить третью шайбу. Сначала в створ ворот не попал после подставления клюшки Артем Демков. Затем был заблокирован бросок с близкого расстояния Маттиаса Теденбю. Также не смог замкнуть прострел на дальнюю штангу ворот "Барыса" Владислав Еременко.

Гости ответили незасчитанным голом Кертиса Волка. Защитники минчан не смогли уследить за форвардом, который сравнял счет броском с близкого расстояния. Однако тренерский штаб минчан опротестовал взятие ворот, сославшись на помеху голкиперу со стороны игроков команды из Нур-Султана. Судьи взяли паузу для видеопросмотра, и он подтвердил правоту динамовских наставников.

Тем не менее удержать выигрышный счет минчанам не удалось. Если после очередного броска Томаша Юрчо голкипер "Динамо" спас свои ворота, то попытка Никиты Михайлиса поразить ворота минчан с неудобной руки была удачной.

В третьем периоде обоюдные атаки команд на ворота друг друга продолжились. Но постепенно "Динамо" начало играть первым номером, и опасные моменты возникали раз за разом. Но Никита Бояркин был начеку, так что команды продолжили выяснять отношения в овертайме.

"Барыс" на этом этапе матча выглядел активней соперников, но минчане выстояли, и судьба матча решалась в серии буллитов. У победителей их забросили те же хоккеисты, которые отличились в основное время матча - Никита Михайлис и Линден Вей.-0-