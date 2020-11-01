1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили ярославскому "Локомотиву" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 1:4 (0:0, 0:1, 1:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел в привычном для подопечных белорусского наставника Андрея Скабелки ключе. "Железнодорожники" отлично сыграли в обороне, сведя свои ошибки к минимуму.

При этом не забывая об игре в атаке и превзойдя гостей в этом плане практически по всем статьям. Минчане сосредоточились на обороне, не позволив хозяевам открыть счет.

Во второй трети поединка натиск хозяев наконец-то принес им результат. Счет открыл игрок ярославцев Максим Осипов, на 27-й минуте встречи. Минчане пытались отыграться, но до второго перерыва счет так и не изменился.

Третья двадцатиминутка началась с того, что Магнус Пяярви-Свенссон удвоил преимущество "Локомотива". Брэндон Козун подарил минчанам надежду, сократив отставание в счете. Но большего "зубрам" сделать не удалось. Их соперники напротив, провели еще две голевые атаки. Отличились Николай Коваленко и Денис Алексеев, поразивший пустые ворота. Попытки минчан отыграться успехом не увенчались.

Таким образом, у команды из столицы Беларуси в активе осталось 24 очка. Следующий гостевой поединок подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 11 ноября в Новосибирске против местной "Сибири".-0-