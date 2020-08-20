Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Юности" в контрольном матче

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в рамках подготовки к чемпионату КХЛ провели на "Минск-Арене" контрольный матч против столичной "Юности". Подопечные Крэйга Вудкрофта были вынуждены признать превосходство дружины Александра Макрицкого, взявшей верх со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С учетом рекомендаций и требований КХЛ по эпидемиологической безопасности матч прошел без зрителей. До перерыва команды демонстрировали достаточно вязкий хоккей, никто не стремился рисковать. Однако ничейным счет не остался. На 14-й минуте команда Александра Макрицкого вышла вперед. Когда "Юность" играла в большинстве, Всеволод Кашкар сориентировался на "пятачке" возле ворот, с неудобной руки отпасовав Евгению Ковыршину. Тот своего шанса отличиться не упустил - 1:0 в пользу "Юности".

Отыграться "зубры" смогли во втором периоде. На 30-й минуте успехом увенчался сольный проход Александра Павловича. Однако равновесие долго не продержалось. Игрок "Юности" Евгений Ногачев реализовал большинство своей команды, расторопнее всех сыграв в сутолоке у ворот "Динамо".

Несмотря на старание хоккеистов обеих дружин, в дальнейшем счет матча не изменился.

"Динамо" откроет новый сезон чемпионата КХЛ 3 сентября домашней встречей против финского "Йокерита". После этого перед гостевыми матчами "зубры" проведут на льду "Минск-Арены" еще три поединка.-0-