9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили московским одноклубникам в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:3 (2:2, 0:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанам удалась ударная пятиминутка в самом начале стартового периода. На четвертой минуте счет открыл Илья Усов, а спустя минуту Шейн Принс удвоил преимущество "зубров". Москвичам удался быстрый ответ. Они перехватили инициативу. Даниил Тарасов использовал большинство своей команды и сократил отставание в счете. Случилось это на седьмой минуте игры. В дальнейшем обе команды не раз угрожали воротам друг друга, но счастье улыбнулось московским динамовцам - Юусо Хиетанен сравнял счет.

Во втором периоде московские хоккеисты продолжили давление на ворота Доминика Фурха, и на пятой минуте Дмитрий Яшкин вывел российскую команду вперед. Минчане бросились сравнивать счет, поведя осаду ворот гостей.

Подопечные Владимира Крикунова постарались подловить хозяев "Минск-Арены" на ошибках, остро контратакуя. В третьем периоде команды играли на встречных курсах. Шайба практически не задерживалась в средней зоне. В концовке основного времени матча минчане сняли вратаря, но штурм результата не принес. Второй в сезоне матч против московского "Динамо" вновь закончился для "зубров" поражением.-0-