2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили московским одноклубникам в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:7 (1:4, 0:3, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если в поединке с "Салаватом Юлаевым" хозяева льда пропустили на 13-й секунде матча, то в матче с московским "Динамо" взятие ворот "зубров" случилось уже на восьмой. Минчане проиграли вбрасывание и Станислав Галиев, за которым не успел Илья Усов, замкнул в касание наброс Антона Ведина.

Минчане попытались отыграться, но на чеку был голкипер москвичей. Хоккеисты команды из столицы России взяли шайбу под свой контроль и на пятой минуте Эрик О'Делл сыграл расторопнее всех в чужой вратарской, поразив ворота Алексея Колосова.

"Зубры" ответили менее чем через минуту. Москвичи ошиблись в позиционной атаке и их соперники использовали одну из не частых в данном поединке возможностей для того, чтобы сократить отставание в счете. Отличился Артем Демков.

Это взятие ворот раззадорило москвичей, которые до перерыва еще дважды огорчили болельщиков хозяев "Минск-Арены". Шайбы на свой бомбардирский счет записали Александр Петунин (12-я минута) и Станислав Галиев, оформивший голевой дубль.

Во втором периоде место в воротах минского "Динамо" занял Патрик Рыбар. Однако словак также не смог оставить их в неприкосновенности. Первый же бросок по его воротам на 21-й минуте достиг своей цели. Отличился Вячеслав Войнов, которому ассистировали Вадим Шипачев и Станислав Галиев.

Гости не успокоились и вскоре один из москвичей попал в штангу ворот "зубров". Затем угрожали владениям Патрика Рыбара Эрик О'Делл, Станислав Галиев, Вячеслав Войнов и Андрей Сергеев. Белорусская команда ответила двумя выпадами Владислава Еременко, который сначала не попал в створ ворот, а затем хорошо сыграл вратарь москвичей Иван Бочаров.

Московские динамовцы усилили давление, и Иван Дидковский сначала отпасовал на Ивана Муранова, а затем вновь получил от него шайбу вблизи ворот "зубров" и отправил каучуковый диск в ворота минчан. Дмитрий Дерябин, находившийся рядом с автором гола, помешать форварду гостей не смог.

Но и это было еще не все. На 39-й минуте Эрик О'Делл реализовал большинство своей команды после удаления Мальте Стремвалля за блокировку.

Третий период минчане начали с атаки, но попытка Владимира Алистрова застать врасплох вратаря москвичей была заблокирована защитниками соперничающей команды. Однако и он был бессилен на 45-й минуте после того, как Илья Усов реализовал первое в матче большинство своей команды. На две минуты лед покинул Андрей Сергеев за задержку будущего автора заброшенной шайбы.

Воодушевленные хозяева льда пошли вперед большими силами и были за это вознаграждены. На 55-й минуте голевой дубль на свой счет записал Илья Усов, которому ассистировали Маттиас Теденбю и Антон Линдхольм.

После этого, несмотря на старания хоккеистов обеих дружин, до финальной сирены счет не изменился.-0-