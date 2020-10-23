23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили московскому ЦСКА в матче чемпионата КХЛ - 1:5(0:1, 1:2, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала встречи москвичи обозначили свое преимущество, сделав ставку на высокий прессинг и нагнетание обстановки во владениях минчан. До седьмой минуты игры Никита Толопило справлялся с бросками армейцев. Однако на этом временном отрезке стартового периода Сергей Андронов успешно завершил комбинацию, начатую воспитанником минской "Юности" Павлом Карнауховым и Михаилом Науменковым. "Зубры" попытались изменить ситуацию, но до сигнала на перерыв счет не изменился.

Во втором периоде первыми вновь отличились армейцы. На 32-й минуте матча Михаил Науменков удвоил преимущество своей команды. Минчане отыграли одну шайбу, оказавшись в меньшинстве. Отличился убежавший в контратаку Егор Шарангович. Впрочем, не успели хоккеисты из команды Крэйга Вудкрофта отпраздновать это взятие ворот, как Максим Шалунов буквально "прошил" Никиту Толопило.

В третьем периоде хоккеисты ЦСКА еще раз огорчили вратаря минчан. Автором четвертой шайбы своего клуба стал Николай Голдобин. Несмотря на все усилия игроков "Динамо", счет до финального свистка изменился не в их пользу. За мгновение до финального свистка Марио Кемпе установил окончательный счет встречи. Таким образом, хоккеисты ЦСКА нанесли "зубрам" четвертое кряду поражение в чемпионате КХЛ.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 25 октября на льду "Минск-Арены". Соперником "Динамо" будет череповецкая "Северсталь". Затем минчан ждет домашний матч против рижского "Динамо", намеченный на 28 октября.-0-