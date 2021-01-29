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29 января 2021, 21:44

Хоккеисты минского "Динамо" уступили московскому ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили московскому ЦСКА в чемпионате КХЛ. Матч завершился не в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта со счетом 2:4 (1:0, 0:1, 1:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало первого периода осталось за московским ЦСКА, игроки которого с первых минут начали атаки на ворота Дэнни Тэйлора. Впрочем, минчане постепенно смогли отодвинуть игру от владений своего голкипера и более активно действовали на половине площадки конкурентов.

Отличные моменты были у Кирилла Воронина, Роба Клинкхаммера, Шейна Принса, Дениса Мосалева, но шайба упорно не шла в ворота "армейцев". Гости отвечали острыми контратаками. В одной из них Дмитрий Саморуков отпасовал на Максима Соркина, который не смог в ближнем бою переиграть вратаря минской дружины.

Счет был открыт на 14-й минуте. Хозяев льда вывел вперед Алексей Протас. Уроженец Витебщины расторопней всех оказался на добивании, после того как Кирилл Воронин, выезжая из-за ворот, не смог завести шайбу во владения Ларса Юханссона. Гол вдохновил минчан, и их атаки на ворота ЦСКА продолжились. К огорчению болельщиков "зубров", больше они заброшенных шайб в исполнении своих любимцев не увидели.

После перерыва команды не форсировали события, словно ожидая ошибок соперников. Постепенно инициатива начала переходить к хоккеистам московской дружины. Но если Иван Телегин не смог забросить Дэнни Тэйлору, то Константин Окулов свой шанс не упустил и метким броском отправил шайбу в ворота соперников. Добившись успеха, игроки ЦСКА организовали осаду ворот белорусской команды, которая смогла дотерпеть и не пропустить еще раз до второго перерыва.

Впрочем, в третьем периоде "армейцам" удался блицкриг. Сначала на 42-й минуте Константин Окулов оформил голевой дубль, а затем Максим Соркин упрочил преимущество "красно-синих". Но и это было еще не все. Москвичам удалась эффектная комбинация, и Андрей Светлаков забросил четвертую шайбу в ворота Дэнни Тэйлора, который трудился в заключительном периоде в поте лица. Минчане искали пути к воротам соперников и смогли в большинстве сократить отставание. Отличился Артем Демков, которому четкий пас на крюк клюшки отдал Степан Фальковский. Развить свой успех динамовцы не смогли, потерпев девятое поражение подряд от ЦСКА в стенах "Минск-Арены".-0-

Фото Андрея Покумейко

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